Auto prende fuoco a Verdellino, in salvo il conducente

Auto in fiamme a Verdellino nella mattinata di domenica 31 luglio. L’allarme è scattato poco dopo le 11 in via Garibaldi. Un uomo di 59 anni, del paese, mentre era al volante della sua Renault Megane Scenic ha visto del fumo uscire dalla vettura, ha accostato ed è sceso riuscendo a mettersi in salvo prima che l’auto venisse avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. La macchina è andata completamente distrutta.