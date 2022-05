Brebemi, fiamme dagli pneumatici di un’autocisterna: rogo spento dai pompieri

Intervento dei vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia e di Brescia sulla Brebemi, nel primo pomeriggio di sabato 28 maggio, per un incendio che ha interessato gli pneumatici di un’autocisterna carica di carburante. L’incendio è divampato mentre il mezzo si trovava al km 21 dell’autostrada, nel territorio del comune di Calcio. La circolazione è stata interrotta in direzione Brescia per tutta la durata dell’intervento, circa tre ore. Le fiamme sono state spente, scongiurando pericoli per il veicolo. Non risultano feriti.