Camper in fiamme tra Capriate e Dalmine: traffico in tilt sull’A4 - Le foto

Lunghe code in autostrada A4 tra lo svincolo di Capriate e quello di Dalmine in direzione Brescia: intorno alle 14.30 di mercoledì 19 luglio, al chilometro 163+800, un veicolo ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Paralizzata l’autostrada già sotto pressione dal punto di vista del traffico a causa dei cantieri al casello di Bergamo e allo svincolo di Dalmine. Si registrano code di sei chilometri in direzione Brescia e rallentamenti in direzione Milano a causa della scarsa visibilità. Durante le operazioni la carreggiata è ristretta su due corsie. A chi viaggia verso Brescia Autostrade per l’Italia consiglia di uscire sulla A58 tangenziale est esterna di Milano e rientrare in autostrada a Dalmine dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto il personale di Autostrade per l’Italia, i vigili del fuoco e la polizia stradale.