Cicogna s’impiglia nella voliera delle sue «colleghe», liberata dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco volontari del distaccamento di Romano insieme agli agenti della Polizia locale del Distretto della Bassa orientale in azione martedì 5 aprile alla voliera delle cicogne del Parco regionale del Serio. Il loro intervento è stato necessario per liberare una cicogna selvatica che si era impigliata e testa in giù nelle reti della grande voliera realizzata dal Parco del Serio. Nella voliera che è stata ampliata nei mesi scorsi sono attualmente ospitate 5 cicogne. Sono le protagoniste del progetto di reintrodurre nella Bassa le cicogne scomparse oltre 100 anni fa dal territorio, che sta dando risultati positivi con le cicogne allevate in voliera che vengono poi progressivamente liberate. Ma soprattutto attorno alla voliera si fermano e nidificano anche delle cicogne selvatiche attirate da quelle in voliera. Molto probabilmente quella soccorsa si era avvicinata troppo alle reti della voliera rimanendone impigliata. I vigili del fuoco volontari di Romano sono saliti sulla voliera utilizzando una scala di legno fino a liberare l’animale poi affidato ad un veterinario.