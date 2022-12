Cividate esulta: dopo 131 anni «riconquista» la sua stazione

Un riferimento per orientarsi

«Finalmente quindi è stata fatta giustizia» è il commento del primo cittadino l’ultimo, in ordine di tempo, a battersi per il cambio del nome della stazione. Una battaglia basata innanzitutto sul fatto indiscutibile che l’edificio ferroviario si trova nei confini di Cividate. E, poi, sulla convinzione dell’Amministrazione comunale che il cambio del nome servirà a identificare meglio l’area dei complessi logistici Amazon a Cividate e Md a Cortenuova (distante solo un chilometro): in questo modo saranno più facilmente raggiungibili in treno dalle molte persone straniere che vi lavorano. Le prime tappe della battaglia di Cividate per il cambio nome della sua stazione sono state ricostruite dallo storico locale Riccardo Caproni. La costruzione della linea Treviglio-Rovato viene completata nel 1875. Nel 1877, quando la stazione realizzata nei confini di Cividate non ha ancora un nome, l’allora Giunta comunale invia al ministero delle Infrastruttura la richiesta che le venga dato appunto il nome del paese in cui si trova. In quel tempo, però, il vicino Comune di Calcio ha maggiori appoggi politici a Roma e così il nome scelto è, appunto, quello di Calcio.