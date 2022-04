Fiamme all’esterno di un capannone, 5 squadre dei pompieri a Caravaggio

Vigili del fuoco in azione sabato sera 9 aprile, in via Da Vinci a Caravaggio. Secondo le prime informazioni, per cause in corso d’accertamento, alla carpenteria meccanica «Cm-Resigotti» sarebbero bruciati dei sacchi contenenti scarti di verniciatura. L’incendio si è sviluppato sotto una tettoia, all’esterno del capannone principale della ditta. Sul posto cinque squadre dei pompieri, provenienti da Romano di Lombardia, Treviglio e Dalmine, con la Protezione civile dei carabinieri e la Polizia locale del Comando della Bassa Bergamasca. L’allarme verso le 21,30, nell’area industriale di Caravaggio. È stata allertata anche la Protezione civile dei carabinieri, pronta a isolare l’area in caso di esalazioni. In circa un’ora il rogo è stato spento e non vi sono state ulteriori emergenze.