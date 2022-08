Fontanella, mezzo agricolo in fiamme: arrivano i vigili del fuoco - Foto

I vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti venerdì mattina per l’incendio di un mezzo agricolo a Fontanella, in zona Cascina Colomberotto. L’allarme è scattato intorno alle 8. Nessun ferito. I vigili del fuoco dopo aver spento le fiamme hanno bonificato l’area compromessa. Le cause del rogo sono in via d’accertamento.