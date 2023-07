Guida dei mezzi pesanti, al via i controlli della Polizia stradale sull’A4: un positivo a cocaina e 13 violazioni del Codice

Dei 41 conducenti professionali controllati, solo uno è risultato positivo sia al tampone di screening che al successivo esame di laboratorio, da cui è emersa l’assunzione di cocaina. Inoltre sono state contestate 13 violazioni del Codice della Strada in materia di normativa sull’autotrasporto, in particolare per la violazione dei tempi di guida, delle pause e dei riposi giornalieri e settimanali, per l’usura degli pneumatici, per il mancato uso della cintura di sicurezza e per la presenza di dispositivi del veicolo non efficienti, con la decurtazione di 22 punti dalle rispettive patenti.