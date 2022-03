Ha un malore in bicicletta, cade in un fosso: grave un uomo di 61 anni

Incidente venerdì 11 marzo alle 11,45 a Mozzanica, sulla strada consortile delle Volte che porta alla Cascina Donata: un uomo di 61 anni di Mozzanica che stava pedalando in sella alla sua bicicletta ha avuto un malore ed è caduto in un fosso, con l’acqua profonda 40 centimetri. Fortunatamente dietro di lui c’era l’auto di un parente che è subito sceso e l’ha recuperato: i soccorritori del 118, giunti con un’ambulanza e l’automedica, lo hanno rianimato e trasportato in codice rosso all’ospedale di Treviglio. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto anche i carabinieri del Nucleo radiomobile di Treviglio per gli accertamenti, due squadre dei vigili del fuoco di Dalmine e due di Treviglio.