Il cadavere nel campo, parla la donna che l’ha trovato: «Forse un senzatetto della zona»

«L’unica cosa che mi viene da pensare è che la scorsa estate dormisse in una delle cascine abbandonate che ci sono qui vicino e che sia stato colto da un malore». A parlare è J. C., la donna di 36 anni di Verdello che venerdì 21 ottobre ha trovato il cadavere mummificato e in avanzato stato di decomposizione di un uomo in un campo di grano tagliato in via De Gasperi, nelle vicinanze della propria abitazione. La trentaseienne prova a darsi una spiegazione sul perché di quel ritrovamento, avvenuto intorno alle 23, ipotizzando che quella persona fosse senza fissa dimora e avesse trovato un posto dove dormire in una cascina abbandonata nella zona.