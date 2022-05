Incendio in azienda, intervento dei vigili del fuoco a Costa di Mezzate - Foto

Incendio nel pomeriggio di mercoledì in un’azienda nella zona industriale di Costa di Mezzate. L’allarme è scattato verso le 16,30 alla «Metalltech» di via Nazioni Unite. Per cause in corso d’accertamento, all’interno di un reparto si sono accese le fiamme. Immediatamente sono scattate le procedure di sicurezza, il personale è uscito e non si registrano feriti, né intossicati. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.