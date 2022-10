Infortunio a Treviglio, operaio ferito gravemente a una mano

Un operaio di 49 anni si è ferito gravemente a una mano nella mattinata di giovedì a Treviglio. L’infortunio è avvenuto verso le 11 in viale Cassani, alla Same. Secondo la prima ricostruzione, l’uomo, per cause in corso d’accertamento, sarebbe rimasto incastrato con una mano in un macchinario, ferendosi in modo grave in particolare a due dita. Sul posto i mezzi dell’Areu, i carabinieri di Treviglio e l’Ats. L’operaio è stato portato in codice rosso all’ospedale di Treviglio.