Intossicata dal monossido, 38enne soccorsa ad Arzago

Nelle prime ore di mercoledì 4 maggio in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia urgente emergenza per una paziente di 38 anni vittima di intossicazione da monossido di carbonio. L’incidente è avvenuto ad Arzago d’Adda, in vicolo Breda. La causa dell’intossicazione, stando alle prime informazioni disponibili, sarebbe da attribuire a un malfunzionamento dello scalda acqua in cucina. Una volta arrivati i soccorsi, la paziente è stata trasportata in Ospedale al Policlinico San Marco di Zingonia, poi trasferita in Habilita, dove è arrivata poco dopo le 3. Una volta concluso il trattamento la paziente è stata nuovamente trasferita al Policlinico di Zingonia.