L’ordigno bellico portato in una cava, riaperta la strada Casirate-Calvenzano

Artificieri in azione verso mezzogiorno di giovedì 2 marzo per il recupero dell’ordigno bellico trovato mercoledì nella roggia Vailata lungo la strada provinciale 130 all’altezza del confine tra Casirate e Calvenzano. Il proiettile da mortaio da 81 mm risalente alla Seconda guerra mondiale, ritrovato durante le operazioni di pulizia della roggia, è stato recuperato e trasportato in una cava a Calvenzano. Al termine delle operazioni la strada è stata riaperta.