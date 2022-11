Malore nel parcheggio della pista da cross: muore 64enne a Covo

Un uomo di 64 anni è stato colto da malore nel parcheggio della pista da motocross MX E.45 che si trova sulla strada che collega Covo a Calcio. La tragedia è avvenuta venerdì 25 novembre poco dopo le 13. L’uomo è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Romano dove è deceduto pochi minuti prima delle 14. L’uomo, di Brescia, era appassionato di moto da cross ed era da poco arrivato a Covo per allenarsi. Sul posto i Carabinieri di Romano per fare chiarezza sulla vicenda.