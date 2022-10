Nominati i quattro direttori di distretto della Asst Bergamo Ovest

Il distretto è la nuova articolazione dell’Asst sul Territorio, struttura che organizza e gestisce i servizi territoriali, garantendo una risposta assistenziale integrata sotto il profilo delle risorse, degli strumenti e delle competenze professionali, per determinare una efficace presa in carico della popolazione di riferimento. Al distretto afferiscono anche le Case di Comunità di Dalmine, Ponte S. Pietro, Treviglio e Martinengo e gli Ospedali di Comunità di Ponte S. Pietro, Treviglio e Martinengo, nonché le Centrali Operative Territoriali . Svolge sia una funzione di programmazione, sia erogativa dei servizi, coordina l’assistenza primaria (Medici di Medicina generale e Pediatri di Libera Scelta), la Continuità assistenziale e gli Infermieri di Famiglia e Comunità, e offre le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, garantendo l’integrazione con le attività sociali di competenza degli enti locali.

Gisella Guerrini – Direttore Distretto Bassa Orientale . Residente a Calcio. Dirigente laureata in Scienze Infermieristiche. Dopo molti anni di servizio alla Direzione delle Professioni Sanitarie e Sociali torna a Romano di Lombardia, dove aveva già lavorato nell’USSL 33, per aprire il nuovo Distretto ed attivare, oltre ai servizi distrettuali, la Casa di Comunità e l’Ospedale di Comunità a Martinengo.

Paolo Giuseppe Cogliati – Direttore Distretto Media Pianura . Residente a Bergamo. Profilo Amministrativo-Gestionale, laureato in Economia e Commercio, dopo aver lavorato al Papa Giovanni XXIII è passato all’ATS della Brianza come Direttore Amministrativo. Ricopriva lo stesso ruolo presso l’ATS di Bergamo dal 2019. Dirigerà il Distretto di Dalmine .

Emilio Giulio Galli – Direttore Distretto Bassa Occidentale. Residente a Zanica, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Nefrologia, disciplina di cui è stato Primario a Treviglio. Forte sostenitore della presa in carico del paziente cronico e della dialisi a domicilio. Si occuperà del Distretto di Treviglio ed in particolare della start-up della Casa di Comunità in Via Matteotti e dell’Ospedale di Comunità.