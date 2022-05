Pioggia, vento e grandine: torna il maltempo sulla Bergamasca - Video

Torna il maltempo sulla Bergamasca. Dopo i temporali di martedì che hanno causato danni in particolare in Val Cavallina, nel tardo pomeriggio di sabato 28 maggio un’altra perturbazione ha attraversato la provincia con pioggia, grandine e vento. I temporali hanno colpito con particolare intensità i centri dell’hinterland e la pianura, con chicchi di grandine anche di grosse dimensioni. Per il momento non si segnalano danni gravi: una decina gli interventi dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio, in particolare per rimuovere piante e rami che il vento ha fatto cadere su strade o linee elettriche. A Osio Sotto, per esempio, il vento ha fatto cadere due piante in strada e danneggiato un cavo elettrico: sono intervenuti nel centro del paese e sulla via per Osio Sopra gli operatori della Protezione civile Area Dalmine Zingonia e la polizia locale, con il sindaco Corrado Quarti.