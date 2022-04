Pullman in fiamme nel Bresciano, studenti in salvo: rientravano da Calcio - Foto

Attimi di paura alle 14,30 di martedì 26 aprile a Roccafranca (Brescia) dove, probabilmente a causa di un guasto, un pullman ha preso fuoco. Per fortuna l’autista si è rapidamente accorto di quanto stava accadendo e ha fatto scendere tutte le persone a bordo -secondo le prime informazioni, si tratta di una trentina di studenti bresciani che rientravano da un istituto superiore di Calcio, nella Bergamasca -, senza che ci fossero conseguenze per le persone. Non risultano infatti feriti o intossicati.