Schianto, auto prende fuoco: soccorsi sulla Brebemi

Incidente stradale e incendio martedì mattina sulla Brebemi. L’allarme è scattato verso le 7 nel territorio di Caravaggio, al chilometro 38,2. Per cause in corso d’accertamento, si sono scontrati un furgone e un’auto: dopo l’impatto la macchina ha preso fuoco. Fortunatamente non ci sono state conseguenze: i tre occupanti dei due veicoli sono tutti in salvo. Sul posto due ambulanze e i vigili del fuoco volontari di Romano che, dopo aver spento le fiamme, hanno messo in sicurezza la vettura e hanno bonificato l’area compromessa.