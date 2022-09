Schianto frontale tra auto a Brignano, due feriti

Schianto poco dopo mezzogiorno di lunedì 26 settembre a Brignano Gera d’Adda, in via Treviglio. Due auto – una Mazda 2 e una Ford Kuga – per cause in corso d’accertamento si sono scontrate frontalmente all’incrocio con via Galilei, nei pressi della «Idras». L’impatto è stato molto violento. Due i feriti: al volante della Mazda c’era un giovane di 25 anni, che ha riportato traumi all’addome a una gamba ed è stato trasportato in «codice rosso» all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo; alla guida della Ford un uomo di 51 anni che ha riportato un trauma toracico ed è stato trasportato in «codice giallo» al Policlinico di Zingonia. Sul posto automedica, due ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale consorziata.