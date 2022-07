Sterpaglie in fiamme a Costa di Mezzate, in azione 5 mezzi dei vigili del fuoco - Foto

Fiamme nelle campagne di Costa di Mezzate nel tardo pomeriggio di venedì 1° luglio. L’allarme è scattato verso le 18,15 in via Landri, sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo e i volontari del distaccamento di Romano di Lombardia. In totale sono 5 i mezzi dei vigili del fuoco impegnati: stanno controllando l’incendio che, secondo la prima stima, si è esteso su una superficie di circa 3.000 metri quadrati. Dopo aver domato le fiamme, i vigili del fuoco hanno proseguito l’intervento per a bonifica dell’area. Le cause sono in corso d’accertamento.