Tragico incidente in pista al Mugello, muore a 35 anni il pilota Davide Longhi di Romano

Tragedia in pista al circuito del Mugello, giovedì 30 giugno: la vittima è il pilota bergamasco Davide Longhi, 35 anni, di Romano di Lombardia. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 durante le prove libere in vista delle gare di Coppa Italia di moto fissate per questo fine settimana e ha coinvolto due piloti. Ancora in corso d’accertamento le cause e la dinamica dello scontro. Stando a una prima ricostruzione, entrambi i piloti stavano procedendo su un tratto rettilineo quando uno dei due avrebbe rallentato per entrare ai box venendo tamponato dall’altro.