Treni, lunedì nero per i pendolari: guasti tra Treviglio e Pioltello

Si parla di ritardi anche di quasi due ore sulla Bergamo-Milano. Mattinata di passione per i pendolari bergamaschi diretti nel capoluogo: a causa di guasti sulla tratta i ritardi nelle prime ore della mattina sono stati anche di quasi due ore con variazioni di percorso che, a cascata, si ripercuoteranno per tutta la mattinata.

I treni coinvolti sono stati anche alcuni partiti da Bergamo come quello delle 6.30 per Porta Garibaldi e delle 8.30; quello di Treviglio delle 7.25 per Novara e quello da Bergamo verso Milano Centrale delle 7.35. E poi quello delle 7.16 per Garibaldi, delle 8.02 da Bergamo a Centrale. Da Treviglio per guasti agli impianti tra Treviglio e Pioltello, la situazione ha causato problemi su tutta la linea, ritardando tutti i treni da Treviglio.