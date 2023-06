Un macchinario manitou prende fuoco sulla Soncinese: in azione due squadre dei Vigili del fuoco

Un macchinario manitou ha preso fuoco sulla strada Soncinese nella mattinata di venerdì 16 giugno in via Bergamo ad Antegnate: per arginare l’incendio sono intervenuti i Vigili del fuoco di Bergamo e i volontari di Romano di Lombardia. Il manitou è un carrello sollevatore elevatore telescopico rotativo che viene utilizzato di solito in molte imprese del settore industriale, agricolo e nei cantieri edili. I Vigili del fuoco, spente le fiamme, hanno messo in sicurezza la zona.