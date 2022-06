Urgnano, perde il controllo dell’auto che si ribalta e si incendia: 23enne in ospedale

L’allarme è scattato poco dopo le 23.15 di martedì 14 giugno da via Provinciale a Urgnano. I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine sono intervenuti per spegnere le fiamme divampate su un’auto guidata da un 23enne che aveva perso il controllo del mezzo e dopo essersi ribaltata, aveva preso fuoco.

Il ragazzo all’arrivo dei soccorsi, seppur ferito, era già riuscito a uscire dall’abitacolo e a mettersi in salvo. Un’ambulanza della Croce Rossa di Urgnano lo ha trasportato in ospedale a Treviglio, le sue condizioni non sono gravi.