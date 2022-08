Zingonia, cadono pezzi di cemento da un condominio: nessun ferito, danni alle auto - Foto

Intervento dei vigili del fuoco sabato pomeriggio a Zingonia, in via Carlo Porta, vicino a piazza Affari. Alcuni pezzi di cemento si sono staccati dai sottobalconi di un palazzo e hanno danneggiato alcune auto in sosta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco hanno effettuato le verifiche sulla stabilità dei balconi, rimosso le parti pericolanti e transennato l’area. Il sindaco di Verdellino, Silvano Zanoli, segnalando su Facebook la notizia ha ringraziato pubblicamente i vigili del fuoco: «Sono intervenuti tempestivamente – si legge nel post del primo cittadino – hanno verificato la stabilità di tutti i balconi ed hanno provveduto a distaccare le parti pericolanti. Ora la zona è stata segnalata con nastro colorato e lunedì il condomino provvederà alla messa in sicurezza degli accessi. Si raccomanda la massima attenzione ai residenti in zona».