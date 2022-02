«A 20 anni l’addio alla Presolana: qui a Londra ho trovato la mia voce»

«All’epoca, prima di prendere la decisione di partire – racconta –, frequentavo il primo anno di università alla facoltà di Beni culturali a Milano. Prima esperienza fuori casa, nuova vita, nuova città, un corso di laurea che mi piaceva tantissimo, una relazione che sembrava andare benissimo, eppure qualcosa mancava, dentro di me non riuscivo a essere completamente soddisfatta o felice. Mi sentivo come forzata dentro una storia che non era la mia, non che i miei genitori avessero mai posto particolare pressione sulle mie scelte di vita, ma sono sempre stata molto brava a scuola, e di conseguenza non andare all’università mi sembrava una scelta che non potevo permettermi di prendere. Quando parlai di questo mio malcontento