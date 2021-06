20 mila api in centro a Bergamo: allarme in via Camozzi

Uno sciame di circa 20 mila api si sono posate su un paracarro all’angolo tra via Pignolo e via Camozzi.

Le hanno segnalate alcuni passanti che, spaventati, hanno avvisato la Polizia Locale. Gli agenti hanno chiamato un apicoltore, Bruno Stella dell’apicoltura «Dulcinea» di Seriate.

«Le operazioni - racconta Stella - sono durate circa 10 minuti. Per prendere le api con la regina ho utilizzato il mio “prendi sciami” che le aspira con un sistema che non crea loro alcun tipo di danno. Ora le porterò nel mio apiario. Qui in centro ci sono i rumori e lo smog, le api fanno fatica a orientarsi e seguire il richiamo della regina, così, probabilmente stanche, si sono fermate lì» ha spiegato.