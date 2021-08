A Bergamo c’è fame di alloggi: 35 a bando, sono 777 le richieste

I numeri dell’assessore all’Edilizia residenziale pubblica Marzia Marchesi danno il quadro nudo e crudo: «Al primo bando del 2021 il Comune ha messo a disposizione 35 alloggi: sono arrivate 777 richieste» . Se si aggiungono i dati del bando Aler dello stesso periodo, il disagio acquista contorni ancora più ampi: oltre mille le domande raccolte per 89 alloggi messi a gara.

Dopo la pubblicazione delle graduatorie, ora gli uffici di Palafrizzoni stanno facendo i controlli amministrativi per procedere all’assegnazione. «Entro fine anno pubblicheremo un secondo bando, con altri dieci alloggi», annuncia Marchesi che invita a tenere in considerazione, quando si parla di politiche abitative, «non solo gli aspetti legati alle “mura”, ma anche quelli relazionali, che vanno curati. Pensiamo ai rapporti di vicinato e al loro equilibrio quando si inseriscono nuovi inquilini, magari famiglie con bambini, in contesti di soli anziani». Tanti gli attori in campo (da Palafrizzoni, coinvolto con più assessorati, all’Aler e all’Ambito, fino alle Fondazioni, il Terzo settore e i grandi proprietari). Un’occasione per un miglior coordinamento degli interventi è il Piano triennale della casa, che il Comune dovrà predisporre entro fine anno. «Uno strumento utile per monitorare domanda-offerta e soprattutto per farle incontrare», auspica l’assessore.