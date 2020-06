A Bergamo il turismo ci riprova Alleanza tra le città d’arte lombarde

Numeri ancora fiacchi per i piani economici delle attività del comparto, ma è pur sempre una ripartenza. E mentre prima dell’ondata pandemica era la provincia a soffrire, ora ad essere più in difficoltà è la città. Che come altre città d’arte (vedi Firenze) faticano a riprendere i ritmi pre-Covid. Una consapevolezza maturata da Visit Bergamo che nelle prossime settimane lancerà un’alleanza con Milano, Brescia, Cremona e Mantova, invitando chi è abituato ai viaggi oltre confine a visitare i centri storici vicini a casa. L’assessore alla Cultura del Comune di Bergamo Nadia Ghisalberti è fiduciosa: «Il virus ha colpito in modo violento e inaspettato, adesso è tempo di recuperare – dice -. I luoghi della cultura saranno ancora più attrattivi di prima».

Gli operatori sono attaccati alla speranza, ma non nascondono le difficoltà: «Bisogna prima di tutto fare un distinguo – analizza Giovanni Zambonelli, presidente Ascom-Confcommercio e del gruppo albergatori Ascom- Federalberghi Bergamo -. Le strutture delle valli e dei laghi, dove la stagione è appena iniziata, potranno trarre i maggiori vantaggi da una situazione che limita gli spostamenti. Per questo segmento sono fiducioso, diversa è la situazione per Bergamo e la Grande Bergamo, che vivono soprattutto di turismo straniero legato all’aeroporto». Non a caso alcuni alberghi sono ancora chiusi, perché il riavvio dell’attività sarebbe a perdere. «Ma nelle prossime settimane assisteremo alla riapertura delle strutture – assicura Zambonelli -. Il turismo business un po’ si muove, quello “leisure” non ancora. Per tornare a dati soddisfacenti dovremo aspettare la prossima primavera e per tornare ai numeri a cui ci eravamo abituati, ci vorranno un paio d’anni. È importante che si lavori tutti insieme: siamo famosi per la pandemia, ma, anche in vista della candidatura di Capitale della Cultura, dobbiamo lanciare Bergamo come destinazione turistica a livello nazionale, non solo come meritevole di un’escursione».