A Dalmine ladri messi in fuga ma scordano l’iPhone e tornano tre volte

A tu per tu con i ladri, per quasi due ore, di notte. Sono tornati ben due volte, là dove avevano scassinato tre saracinesche di garage e tentato di aprirne altre tre, in via Generale Sora a Dalmine, probabilmente per riappropriarsi di ciò che vi avevano dimenticato, più che per mettere a segno il furto andato a vuoto.