A Foppolo il Covid non è mai arrivato «Un solo contagiato, fateci lavorare»

«Ufficialmente abbiamo avuto solo una persona colpita dal Covid. Ma pure quella - era il maggio dello scorso anno - è stata contagiata lontana dal paese, mentre si trovava in un centro riabilitativo. Sarà il distanziamento naturale, sarà la vastità del territorio: sta di fatto che, fortunatamente, il Covid qui da noi, in questo anno di pandemia, praticamente non si è visto. Se poi ci sono stati asintomatici non lo sappiamo». Il sindaco Gloria Carletti parla del suo Comune, Foppolo. Il municipio è a 1.600 metri di altitudine, aria fine, anche in estate. Ma il territorio è ampio - si sale fin oltre i 2.000 metri – si estende per 16 chilometri quadrati. E la popolazione, in prevalenza anziana, è di 180 residenti.

Da settimana, se non mesi, diversi Comuni della Valle Brembana, in particolare dell’alto Brembo, non fanno registrare contagi. Il caso più emblematico è sicuramente quello della principale stazione sciistica bergamasca, ancora più singolare se consideriamo che - nonostante la chiusura degli impianti da inizio marzo 2020 - il paese, in tanti weekend sia comunque stato raggiunto da centinaia-migliaia di persone. Che hanno trascorso giornate in mezzo a alla neve o sui sentieri estivi. Eppure, rimarca il sindaco, tra i residenti in paese nulla. Nessuna vittima e - ufficialmente - un solo contagio. «Una persona che era in un centro di riabilitazione in città - continua il sindaco Carletti - e lì ha contratto il virus. Poi si è ripreso senza alcun problema».