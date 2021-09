A Orio si cercano tecnici manutentori aeronautici: con Seas nuova campagna di reclutamento

Nuova ricerca di personale a Orio al Serio, ma non solo. La Seas, società specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flotta del Gruppo Ryanair sul territorio italiano, ha annunciato l’avvio della più rilevante campagna di reclutamento di nuovi tecnici manutentori aeronautici certificati, da impiegare nelle proprie basi operative presenti in 15 aeroporti italiani.

Nello specifico, il bando di assunzioni riguarda 30 figure di tecnici manutentori in possesso di certificazione categoria B1, 5 certificati per la categoria B2, 8 per categoria A, e in più 43 meccanici e 22 aiutanti, per un totale di 108 nuovi addetti che andranno a potenziare il personale già impiegato, al fine di assicurare la piena copertura del ciclo di manutenzione degli aeromobili previsto dal prossimo anno.

Spicca, in questa ricerca di personale, il riferimento ai cosiddetti «aiutanti», ovvero tecnici che hanno completato il ciclo teorico di formazione e sono pronti ad iniziare l’attività operativo sul campo. A questa categoria appartengono, infatti, i frequentatori della Aea -Aircraft Engineering Academy del Gruppo SEAS (South East Aviation Services), l’unica accademia italiana certificata Enac per la formazione teorica e pratica di tecnici manutentori aeronautici.