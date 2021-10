Addio a Gianluigi Gonella, medico e critico musicale

Residente a Carobbio degli Angeli, Gianluigi Gonella era molto stimato sia per la dedizione e la competenza in ambito medico sia per le qualità umane. Era solito seguire i suoi pazienti con costanza, contagiandoli di fiducia sin dai primi contatti. Molto apprezzato per la signorilità dei modi e per come si avvicinava al prossimo nella quotidianità, era un uomo dalla spiccata intelligenza, conversare con lui era motivo di arricchimento culturale . Aveva costruito una famiglia esemplare con l’adorata moglie Franca e con la figlia Paola che l’aveva reso nonno di Federica, nipotina alla quale era molto legato.

Gianluigi Gonella