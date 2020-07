Addio a Pietro Snaiderbaur È stato l’«ultimo» provveditore

Gentile, riservato, sempre generoso nel donare il proprio tempo, ma soprattutto un uomo con un fortissimo senso del dovere nel suo servire lo Stato. Un giudizio unanime quello dato alla notizia della scomparsa del cavalier Pietro Snaiderbaur dalle tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo sia nella vita professionale sia in quella privata.

Pietro Snaiderbaur, 83 anni ad agosto, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza a Catania è arrivato nella nostra città nei primi anni ’70 per ricoprire il ruolo di funzionario a quello che una volta si chiamava Provveditorato agli Studi. Nel 2001, all’apice della sua carriera, viene chiamato a ricoprire l’incarico di provveditore. Incarico che manterrà fino al 2004, anno del suo ritiro dal mondo del lavoro. Durante l’arco della sua carriera Pietro Snaiderbaur ha ricoperto anche ruoli significativi in università collaborando con l’attuale rettore Remo Morzenti Pellegrini in occasione dell’avvio nei primi anni Duemila del corso di Legislazione scolastica, nell’ambito della Facoltà di Scienze della Formazione.