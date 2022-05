Addio ad Angela Tiraboschi, la nonna d’Italia si è spenta a 112 anni

Si è spenta sabato sera, 7 maggio, nel sonno, nella sua casa di via Coghetti a Bergamo, Angela Tiraboschi. Con 112 anni, compiuti lo scorso 19 aprile, era la persona più anziana in Italia. Nativa di Oltre il Colle, come ogni estate avrebbe dovuto raggiungere la sua terra d’origine il prossimo mese. «Da alcune settimane si aiutava con un respiratore - dice il figlio Roberto Brozzoni -. Sabato sera si è addormentata e non si è più svegliata». Una ventina di giorni fa aveva ricevuto gli auguri anche del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.