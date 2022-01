Addio al professor Umberto Amadigi «Maestro di vita»

Aveva 88 anni. Un susseguirsi di messaggi quelli inviati subito ieri sera, non appena si è diffusa la notizia della scomparsa, dai suoi numerosissimi ex allievi, da colleghi e da quanti hanno avuto modo di apprezzarlo come docente, ma anche come persona attenta agli altri. «Un grande maestro di vita! Avanti in tutto. Moderno. Visionario. Un insegnante che sono orgoglioso di aver avuto come maestro durante 5 anni!». E ancora: «È stato il mio prof di religione al liceo classico del Sant’ Alessandro.

Sottolineava spesso l’importanza di una visione ecumenica e del rispetto dei grandi valori e dei diritti umani. Aveva grande attenzione alla persona». «Una persona straordinaria, per gli insegnamenti della quale porterò sempre enorme gratitudine. Ti sia lieve la terra, Prof.». «È stato il mio professore... mi spiace moltissimo, ho solo ricordi belli di lui, saggio e mite». Amadigi fu insegnante di Religione al Ginnasio e nei Licei del collegio vescovile Sant’ Alessandro dal 1980 al 1994. Diresse per molti anni il periodico bimensile scolastico di approfondimento culturale, «Il Mirino». «Laureato in Sacra Teologia è stato uno dei primi laici ad insegnare religione - ha ricordato Domenico Gualandris, già preside del Sant’ Alessandro -. Era un grande educatore perché sapeva leggere nel cuore dei ragazzi.