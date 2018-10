Addio alla decana dei prof bergamaschi Insegnò latino e greco al liceo Sarpi

Era la decana della scuola bergamasca. È morta, a 91 anni, la professoressa Bianca Maria Mariano, molto conosciuta in città per aver insegnato – in oltre quarant’anni dedicati alla scuola – latino e greco al liceo classico Sarpi.

Era la decana della scuola bergamasca. Raccolse, a suo tempo, l’eredità del professor Calzaferri, che la indirizzò all’insegnamento. È morta mercoledì 17 ottobre, a 91 anni, la professoressa Bianca Maria Mariano, molto conosciuta in città per aver insegnato – in oltre quarant’anni dedicati alla scuola – latino e greco al liceo classico Sarpi . Tra le folte schiere di studenti, molti adolescenti che, poi, si sono affermati nella vita professionale, a Bergamo e non solo. Non si era sposata e aveva dedicato la vita all’insegnamento e agli impegni culturali, continuati fino alla malattia, che l’aveva costretta al ricovero alla Clinica San Francesco, dove ora è allestita la camera ardente.