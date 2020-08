Addio allo chef Giorgio Speroni Da 15 anni all’Osteria di Valenti

Il mondo della cucina orobica in lutto per la repentina scomparsa di Giorgio Speroni. Lo chef 62enne, da quindici anni a deliziare i clienti dell’Osteria di Valenti del patron Marco Maffeis in via Guglielmo d’Alzano, se n’è andato ieri mattina, dopo un breve ricovero in ospedale e il trasferimento pochi giorni fa all’hospice di Borgo Palazzo, lasciando nel dolore la moglie Snizhana (per tutti Gianna), la figlia diciottenne Jessica e le tante persone che hanno avuto il piacere di conoscerlo.

«Tre settimane fa si era sentito poco bene – ricorda affranto Marco Maffeis, sommelier professionista da trent’anni e, dopo la direzione di diversi locali affermati, dal 2017 proprietario dell’Osteria a pochi passi da Porta nuova - l’avevo accompagnato in ospedale per degli esami ma mai pensando che potesse finire così.