Addio Malpensata, mercato in via Spino Debutto il prossimo 20 gennaio

Bergamo: dopo 65 anni si chiude l’epoca delle bancarelle di via Carnovali. Si sblocca l’ampliamento del parco e il cantiere della struttura polifunzionale.

Si chiude l’epoca del mercato alla Malpensata, ne inizia una nuova in via Spino. La data del trasferimento, una rivoluzione per la città di Bergamo, è stata fissata: il prossimo 20 gennaio le 193 bancarelle che fino a oggi hanno animato tutti i lunedì l’area del parcheggio a due passi dal centro si sposteranno nel nuovo enorme piazzale vicino al rondò dell’autostrada.