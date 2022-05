Agricall, parte dall’Isola il richiamo della terra per i giovani

L’agricoltura di prossimità come occasione di lavoro per i giovani, è una iniziativa che fa parte del progetto «Mercati degli agricoltori per il benessere della comunità» promosso da Agenda 21 Locale Isola Bergamasca Dalmine e Zingonia con Promoisola capofila finanziato dalla Fieb (Fondazione Istituti Educativi di Bergamo) attraverso il bando «Nuove economie di comunità . Un’azione specifica di questo progetto che ha promosso Agenda 21 è «Avvio al lavoro» . Su questa azione la Cooperativa sociale Aeris 25 ha sviluppato «Agricall» un percorso, per impegnare i giovani tra i 18 e i 29 anni, che non studiano e lavorano , residenti nei comuni dell’Isola Bergamasca e Bassa Valle San Martino appassionati al mondo agricolo.