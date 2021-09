Aido, con il ministro Colao il via al «consenso digitale» alla donazione degli organi

È un progetto destinato a cambiare la storia della donazione di organi in Italia, quello che sarà presentato venerdì 24 settembre alle 15,30 al Centro congressi in viale Papa Giovanni XXIII, 106. Si chiama «DigitalAido», si tratta di un’app, ed è lo strumento con cui, in sostanza, verrà digitalizzato il consenso alla donazione di organi .

Alla presentazione della novità porterà il suo saluto - con un collegamento video - il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale Vittorio Colao. Prevista anche la partecipazione del direttore del Centro nazionale trapianti (Cnt-Iss) Massimo Cardillo e della presidente nazionale di Aido Flavia Petrin. L’evento sarà visibile in diretta web sul sito de L’Eco di Bergamo.