Al Parco delle Trucca il Bosco della memoria Sarà un omaggio alle vittime del Covid-19

Un bosco in continua evoluzione per ricordare chi ha perso la vita a causa del Covid-19. A questo progetto sta lavorando il Comune di Bergamo con il suo assessorato al Verde pubblico. Sarà un «Bosco della memoria», qualcosa che evochi quelli già realizzati in altre città per ricordare il dramma della deportazione e che richiama in qualche misura gli alberi sopravvissuti alla catastrofe di Hiroshima. Dove verrà realizzato? Alla Trucca e saranno le associazioni del territorio che si faranno avanti per prendersene cura. Bagnare una pianta, potare un rametto secco, ogni gesto gentile mosso nei confronti del bosco sarà una carezza in memoria di chi non c’è più.

Il progetto è ancora in fieri, ma l’assessore al Verde pubblico Marzia Marchesi spiega: «Siamo a buon punto, l’obiettivo sarebbe inaugurarlo il 18 marzo prossimo, perché sarà la prima Giornata nazionale per le vittime del Covid-19. Speriamo di riuscirci». Palafrizzoni sta analizzando i progetti che sono pervenuti dall’associazione dei Comuni virtuosi, promotrice dell’iniziativa che al suo attivo ha già un «Bosco del tempo» a Colorno, in provincia di Parma: «Ci hanno contattato per chiederci la disponibilità nel realizzare questo progetto a Bergamo, negli intenti dell’associazione, il bosco della memoria avrà una valenza nazionale – avanza l’assessore Marchesi –. L’idea ci è da subito piaciuta molto, piantumare nuovi alberi dà speranza, è segno della vita che continua. Abbiamo apprezzato anche il fatto che la proposta dell’associazione preveda la messa a dimora di alberi “antichi”, in particolare alberi da frutto. In questo modo facciamo memoria del presente e del passato, recuperando essenze tipiche del nostro territorio che rischiano di essere dimenticate. Un altro aspetto interessante è che questa iniziativa coinvolge due delle mie deleghe: il Verde pubblico e la Pace».