Albano Sant’Alessandro, martedì l’addio ad Arsuffi, il motociclista col sorriso

Molti parenti e amici in visita alla Casa del commiato di Seriate per l’omaggio al 61enne morto sabato.

Saranno celebrati martedì 11 maggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Albano Sant’Alessandro i funerali di Ferruccio Arsuffi, morto a 61 anni sabato pomeriggio in un incidente in moto accaduto nei pressi della galleria tra Idro e Capovalle, in provincia di Brescia.

Arsuffi era in sella alla sua moto, una Ducati Multistrada quando, superato da poco il lago d’Idro, si è schiantato violentemente contro una Jeep Renegade che proveniva dalla direzione opposta: l’impatto purtroppo è stato fatale. Il sessantunenne è stato sbalzato dalla sua due ruote ed è finito sulla roccia che delimita la strada.