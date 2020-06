Alitalia per ora resta a terra Niente voli per Roma a luglio

Alitalia ha preso il volo. In attesa di un quadro più definito della fu compagnia di bandiera il collegamento tra Orio al Serio e Roma Fiumicino non partirà a luglio.

I biglietti erano stati già messi in vendita da un mese ma nei giorni scorsi Alitalia ha comunicato che il collegamento non è tra quelli che partirà a breve. Si vedrà più avanti, quando magari si scioglierà il nodo di Milano: ora come ora i collegamenti con la capitale sono garantiti solo da Malpensa. La riapertura di Linate non è prevista a breve e quindi nemmeno i voli per Fiumicino, autentico oggetto del desiderio (con guerra a colpi di carte bollate) di un passato nemmeno troppo lontano.

Il ministro: a breve il piano