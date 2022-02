Alla scoperta di San Tomaso: il quartiere cresce ancora, 800 abitanti in 3 decenni

È appena fuori dal podio, San Tomaso. Incastonato tra centro e periferia, è il quarto quartiere più popoloso della città: con i suoi 6.891 abitanti, è superato solo da Sant’Alessandro (9.821 residenti), Borgo Palazzo-Alle Valli (9.665) e Loreto (7.190). Negli ultimi tre decenni ha tracciato una traiettoria di crescita lenta ma costante, da «passista» della demografia: nel 1987 gli abitanti di San Tomaso erano 6.125, e di lì alla fine del 2020 sono cresciuti del 12,5%, ovvero di 766 unità. Un incremento piuttosto superiore alla media cittadina, che nello stesso arco temporale ha segnato un 2,4% in più, ma che in realtà è diviso in due fasi: un ventennio di sostanziale stabilità, poi quindici anni con un doppio saliscendi.

San Tomaso raggiunge infatti i 6.477 residenti nel 2008 al termine di una parabola formata da incrementi lievissimi, nell’ordine di poche decine di abitanti all’anno; poi nel 2012 arriva a toccare i 7.100 residenti, nel 2015 scende a 6.889, nel 2018 torna invece a 7.060 e infine – anche a causa del Covid – chiude appunto il 2020 in contrazione, a 6.891 cittadini. Un andamento effervescente, quello degli anni più recenti, che trova un dato particolare proprio nel 2020: il saldo tra chi qui ha spostato la residenza e chi dal quartiere si è trasferito verso un altro rione o un altro Comune è stato nullo, cioè arrivi (295) e partenze (295) di residenti si sono esattamente compensati. Ha frenato recentemente il mercato immobiliare, almeno sul versante degli acquisti di abitazioni, perché nel 2020 – secondo i dati dell’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate – le compravendite sono state 55, una decina in meno rispetto al 2019, con i prezzi comunque quasi invariati attorno ai 1.800 euro al metro quadrato. I redditi – la cui mappa territoriale, elaborata sulla base dei dati del ministero dell’Economia, è calibrata secondo i Cap, quindi un po’ più larga del singolo rione – qui come nei vicini quartieri del Villaggio degli Sposi, Grumello e Malpensata si attestano in media a 22.570 euro annui pro capite, piuttosto sotto alla media cittadina che è invece a quota 27.677 euro.