Alla scoperta di Valverde, il rione che «resiste»: da 30 anni a quota 4mila

Qui dove la città inizia a farsi colle, la demografia tratteggia invece una linea piatta. Valverde, nei primi numeri che ne raccontano la trama sociale, è quasi immobile da oltre trent’anni: aveva 3.926 abitanti alla fine del 1987 e ne ha aveva ancora 3.858 alla fine del 2020. Una variazione minima (1,7% in meno) riassume la parabola di tre decenni senza scossoni: una leggerissima discesa costante sino a metà anni Duemila, col minimo di 3.654 residenti nel 2005, poi una progressiva ma impercettibile risalita che aveva portato nel 2019 – appena prima del Covid, che ha frenato ovunque la demografia – a 3.884 residenti, prima di perderne poco meno di una trentina nel primo anno della pandemia.

In realtà, si parla di un quartiere geograficamente non grandissimo ma certamente peculiare nella sua composizione: la denominazione ufficiale è Valverde-Valtesse (Sant’Antonio), perché tiene insieme un territorio variegato però in continuità con i rioni vicini (con Valtesse-San Colombano, ovviamente). Allargando lo sguardo, tra l’altro, emerge lo spopolamento dei quartieri di questo preciso spicchio di area: tra 1987 e 2020 Città Alta ha visto diminuire gli abitanti del 26,2%, Conca Fiorita ha perso il 15% dei residenti, i Colli l’8,1%; solo Valtesse-San Colombano ha invece resistito e anzi è in controtendenza avendo guadagnato nello stesso arco temporale il 6% di residenti. Il 2020 a Valverde, al netto di decessi e nascite, ha visto un sostanziale bilanciamento tra chi è arrivato qui ad abitare e chi invece se n’è andato: 122 cittadini hanno abbandonato il quartiere e 145 sono invece arrivati, con un saldo positivo di 23 residenti. Un equilibrio di lungo corso: se si guarda al 2012, per esempio, gli arrivi erano stati 134 e le partenze 123, con un saldo positivo di 11 residenti. Si è però scelto più frequentemente di comprare casa: i dati dell’Agenzia delle Entrate, che in realtà tengono insieme Valverde-Valtesse (Sant’Antonio) con Valtesse-San Colombano, indicano una crescita rilevante delle compravendite, diventate 84 nel 2020 rispetto alle 53 del 2019, a sostanziale parità però di prezzi (si è comprato attorno ai 1.800 euro al metro quadrato). Il reddito medio annuo è di 27.501 euro pro-capite, in linea con la città. Lo spicchio della città a ridosso dei colli è l’area meno multietnica della città. A Valverde-Valtesse (Sant’Antonio) i residenti stranieri rappresentano il 9,7% del totale degli abitanti del quartiere: gli unici altri quartieri al di sotto del 10% sono i confinanti Valtesse-San Colombano (6,7%), Città Alta (7,2%) e i Colli (5,7%, il dato più basso). La loro presenza a Valverde è cresciuta in particolare attorno al primo decennio del Duemila, passando dai 51 del 2000 ai 406 del 2012. Raggiunto quel picco, i cittadini non italiani sono invece calati sino al 2017, quando sono diventati 361: poi un piccolo rimbalzo sino ai 399 del 2019, cui ha fatto seguito una nuova riduzione; sono infatti 374 gli stranieri qui residenti a fine 2020.