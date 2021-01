Alloggi temporanei per famiglie con figli tra le mura dell’ex ospedale psichiatrico

Via Borgo Palazzo, il padiglione 8 ospiterà 14 appartamenti con spazi per il tempo libero. Nella cascina di via Serassi un centro per l’infanzia. Il progetto cofinanziato dalla Ue.

Il cantiere è previsto entro l’estate: il padiglione 8 dell’ex ospedale psichiatrico di via Borgo Palazzo diventerà uno spazio per il co-housing sociale. Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta meno di una settimana fa, «tra circa un mese arriverà quello esecutivo e poi si potrà bandire la gara per affidare i lavori» annuncia l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bergamo Marco Brembilla. La spesa preventivata è di 1 milione e 650 mila euro, ma «sarà a costo zero per i cittadini – continua l’assessore –. L’intervento di risanamento conservativo è infatti parte del progetto Capacityes finanziato dall’Unione Europea con risorse a fondo perduto. Il progetto prevede anche il recupero della cascina di via Serassi, dove sorgerà un centro per bambini e ragazzi con laboratori e attività, anche questo progetto è già passato in Giunta, deve solo essere approvato dalla Soprintendenza. Due interventi significativi perché recuperano edifici con funzioni sociali importanti».