All’ospedale di Bergamo impiantato uno dei primi dispositivi per gestire i disturbi del movimento

C’è anche l’Ospedale di Bergamo tra i centri italiani in cui sono stati eseguiti i primi impianti di elettrocateteri direzionali con il nuovo sistema SenSight™, sviluppato da Medtronic, azienda leader in tecnologie mediche, per la gestione dei disturbi del movimento nella terapia di stimolazione cerebrale profonda (Deep Brain Stimulation, DBS).

Il Papa Giovanni è il primo ospedale lombardo ad aver eseguito questo impianto e il primo in Italia ad averlo fatto per patologie diverse dal morbo di Parkinson. La terapia infatti ha un’indicazione elettiva per tre patologie prevalenti: la malattia di Parkinson, le distonie ed il tremore essenziale.