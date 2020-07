Altro verde mangiato dal cemento In un anno «spariti» 120 campi da calcio

Altro verde mangiato dal cemento. Nell’ultimo anno, in Bergamasca, è come se fossero spariti circa 120 campi da calcio. Per l’esattezza, 85 ettari. È il dato dell’avanzata del consumo di suolo nel 2019 in provincia di Bergamo, secondo il nuovo report annuale dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Bergamo è la seconda provincia lombarda per incremento assoluto: Brescia spicca (in negativo) per i 184 ettari trasformati, mentre Milano ne ha utilizzati solo 66; in totale in Lombardia se ne sono andati 642 ettari (cioè l’equivalente di oltre 900 campi da calcio), in tutto il Paese 5.186 ettari. A fine 2019, in Bergamasca risultavano consumati complessivamente 32.525 ettari di suolo, pari all’11,80% della superficie totale: un dato in linea con quello lombardo (12,05%), che media territori con grandi differenze, dal 40,56% di Monza e Brianza al 2,64% di Sondrio.